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تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم

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الدولار
Native
الإثنين، 07-06-2021 10:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 7 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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