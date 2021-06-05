تعرف علي أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

السبت، 05-06-2021
10:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 5 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.69
جنيه .
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه ، وسجل الدولار
أقل سعر في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل
الدولار
أعلي سعر في بنك القاهرة
15.68
جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78 جنيه .