السبت 05 يونيو 2021
توقيت مصر 10:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف علي أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

محمد صلاح ضمن فريق العام والتشكيلة المثالية في البريميرليج

"فيس بوك" يعاقب "ترامب" بإجراء مهين

أمريكا تخطط لإمداد مصر بفائض لقاح فيروس كورونا

تعرف على أخطر سلاح مصري يخشاه الإثيوبيون

امرأة توفيت بسبب "كوفيد" تعود إلى المنزل بعد أسبوعين من حرقها

معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة لإعادة إعمارها

إصابات مروعة لمدرب نمور خلال عرض للسيرك

وداعًا لألم الإبر.. إعطاء لقاح كوفيد عن طريق "لصقة النيكوتين"

ADS
 

تعرف علي أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه
Native
السبت، 05-06-2021 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 5 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار أعلي سعر  في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء و للبيع  سجل 15.78 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

download

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

ارشيفية

الجمارك: إحباط 2813 عملية تهريب خلا شهرين

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف على سعر الدولار فى المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في صباح تعاملات اليوم

399

الدولار يرتفع أمام الجنيه صباح الاثنين ويسجل هذا الرقم