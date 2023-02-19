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تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات الأسبوع

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الدولار
Native
Teads
الأحد، 19-02-2023 12:48 م
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات اليوم الأحد 19-2-2023 فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 30.42 للشراء، 30.52 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.50 جنيه للشراء، 30.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.50 جنيه للشراء.

30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.42 جنيه للشراء.

30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
30.42 جنيه للشراء.

30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.57 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.
 

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