الأحد 04 يوليه 2021
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عادل الكلباني يثير الجدل بمقال: ههههههههههه

انتكاسة.. محمد علي خير يعلن آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

قرار مفاجئ.. الإمارات تقرر تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

فوائد مذهلة.. " الكركم" علاج سحري للقضاء علي الخلايا السرطانية

تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية

مرتضى منصور يعلن عودته لرئاسة الزمالك يوم الخميس القادم ويتوعد (فيديو)

فيديو.. حنان ترك تظهر بالبوركيني وهي تلهو في «الأكوا بارك»

قرار عاجل للإخوان في تركيا بعد وقف جميع أنشطتهم

شاهد.. وقوع 7 آلاف جندي إثيوبي في الأسر بعد استسلامهم

بيان من البنك المركزي بشأن وقف التعامل بالجنيه الورقي

ADS
 

تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 04-07-2021 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الأحد 4 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمي الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

وزير المالية: ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

وزير المالية

مصر و130 دولة تتوصل إلي اتفاق لمعاملة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا

ارشيفية

صرف مرتبات هذا الشهر بالزيادات المالية الجديدة.. بدءًا من ١٢ يوليو

أخبار متعلقة

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بداية المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف على سعر الدولار في بداية المعاملات الصباحية

الدولار

تعرف علي أعلي وأقل سعر للدولار في المعاملات الصباحية