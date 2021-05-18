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تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 08:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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