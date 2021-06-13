تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية اليوم

الأحد، 13-06-2021
10:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 13 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.64 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه
، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك المصري الخليجي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.70 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .