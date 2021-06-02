تعرف على سعر الدولار فى المعاملات الصباحية

الأربعاء، 02-06-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 2 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .