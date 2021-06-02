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تعرف على سعر الدولار فى المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الأربعاء، 02-06-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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