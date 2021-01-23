تعرف على سعر الدولار اليوم بمختلف البنوك

السبت، 23-01-2021
07:31 م
أحمد سالم
استقر سعر الدولار
الأمريكى اليوم السبت
23-1-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود أي تعاملات اليوم.
وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66
جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت سعره أيضا عند
15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار
فى البنك المركزى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك الأهلى المصرى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك مصر
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك عودة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.