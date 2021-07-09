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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
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الجمعة، 09-07-2021 09:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الجمعة 9 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
وسجل الدولار أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني حيث سجل 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي حيث سجل 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
 

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