تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

الجمعة، 25-06-2021
02:20 م
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 25 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67
جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69
جنيه.
كما سجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه
، وسجل في بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .