الجمعة 25 يونيو 2021
توقيت مصر 15:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الآثار تعلن موعد عودة القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

شاهد/ كاميرا مراقبة توثق لحظات حميمية بين وزير صحة ومساعدته داخل مكتبه

شاهد.. محمد ناصر يودع متابعيه: سأختفي

شاهد.. دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها

قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

السعودية تصدر أمرًا عاجلًا بشأن الوافدين إلى المملكة

نجل عمرو أديب ولميس الحديدي يخضع لجراحة عاجلة (صورة)

«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

ADS
 

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
Native
الجمعة، 25-06-2021 02:20 م متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 25 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه.
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

إقرأ ايضا

وزير المالية

وزير المالية: أكثر من ١٠٠٪ من صافى الإصدارات المحلية من السندات في مارس الماضي

الآثار تعلن موعد عودة القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا

الآثار تعلن موعد عودة القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا

وزير المالية

وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية و يسجل هذا الرقم

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية اليوم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم