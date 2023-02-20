تعرف على سعر الدولار الرسمي في البنوك اليوم

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الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات،
مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي
المصري: 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 30.42
جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
30.52 جنيه للشراء، و30.59 جنيه للبيع.
البنك التجاري
الدولي: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.
بنك كريدي
أجريكول: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.
بنك قناة
السويس: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.
بنك التعمير
والإسكان: 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.
بنك البركة:
30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.