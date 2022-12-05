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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

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الدولار
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الإثنين، 05-12-2022 02:33 م

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.59 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
 

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