تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في إجازة عيد الفطر

شهد سعر الدولار، استقرارا أحيانا وارتفاعًا
أحيانا أخرى تزامنًا مع إجازة عيد الفطر للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء،
و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه
للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه
للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء
و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه
للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، و47.60
جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه
للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.70 جنيه للشراء،
و47.80 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه
للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.