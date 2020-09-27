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طقس مائل للحرارة..

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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طقس مائل للحرارة
 
الأحد، 27-09-2020 09:45 م
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، حار على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والرياح نشطة على القاهرة ، وجنوب سيناء وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وعلى مناطق من شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة .


ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي ، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .


وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .



وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 35– 24 " ، الإسكندرية " 33 – 24 " ، قنا " 41 - 26 " ، الأقصر " 42– 26 " ، أسوان " 42 – 28 " .
 

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