تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأحد، 27-09-2020
09:45 م
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين طقس
مائل للحرارة
على السواحل الشمالية ، حار على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة
على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، والطقس
ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .
هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والرياح نشطة على القاهرة ، وجنوب سيناء وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وعلى مناطق من شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي ، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة
العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 35– 24 " ، الإسكندرية " 33 – 24 " ، قنا " 41 - 26 " ، الأقصر " 42– 26 " ، أسوان " 42 – 28 " .