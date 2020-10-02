تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية.



وفيما يلي نعرض أسعار الذهب في سوق الصاغة كالأتي:



سجل عيار ١٨ نحو ٧١٨ جنيهًا، فيما سجل عيار ٢١ نحو ٨٣٨ جنيهًا، وسجل عيار ٢٤ سعر ٩٥٧ جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو ٦٧٠٤ جنيه، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو ١٩١٠ دولار.



وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية.