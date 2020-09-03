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تعرف على أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم
 
الخميس، 03-09-2020 09:32 ص عبد القادر وحيد
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس.
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزى 15.783 جنيه للشراء، 15.907 جنيه للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري فقد بلغ سعر الدولار 15.810 جنيه للشراء، و15.910 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 15.800 جنيه للشراء، 15.900 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبوظبى الإسلامي 15.820 جنيه للشراء، 15.920 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك البركة 15.810 جنيه للشراء، 15.910 جنيه للبيع.
أما في بنك مصر فقد سجل الدولار 15.810 جنيه للشراء، و15.910 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 15.800 جنيه للشراء، 15.900 جنيه للبيع.

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