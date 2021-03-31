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تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 31-03-2021 09:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.72 جنيه ، وهي نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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