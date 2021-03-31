تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

الأربعاء، 31-03-2021
09:23 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 31 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.72
جنيه ، وهي نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه
، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .