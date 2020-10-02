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تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

الدولار والجنيه المصري
دولار
 
الجمعة، 02-10-2020 05:01 م أحمد سالم
استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، لدى معظم البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا أيضا في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك، بفارق قرشين فقط بين أعلى وأقل سعر.
وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا من أصل 29 بنكا شملها المسح، ما يؤشر إلى حالة الاستقرار في السوق.

ويأتي ذلك وسط أخبار متلاحقة على مدار الأيام الماضية تعبر عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.
 

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