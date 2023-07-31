الثلاثاء 01 أغسطس 2023
توقيت مصر 03:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كيفية الحصول على المزيد من المتابعين على انستقرام؟

رئيس وزراء السويد يكشف ما حدث لبلده بعد حرق المصحف الشريف

جثة على الشاطئ في منتصف الليل.. تفاصيل غرق نجل حسن يوسف

تصريح مفاجئ من وزير المالية عن أزمة الدولار وسعره

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن تنسيق الجامعات لهذا العام

الحبس والغرامة.. وزير التعليم يكشف مصير ٦٤١ من طلاب الثانوية العامة

ابنة عمرو دياب تثير صدمة بصورة في أحضان حبيبها

مبادئ الذكاء الاصطناعي في التعليم

كريم فهمي يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه عبر إنستجرام

بشرى ساره .. لا انقطاعات في الكهرباء بداية من الغد

تصريح مفاجئ من وزير المالية عن أزمة الدولار وسعره

2023_5_10_20_23_32_965
وزير المالية
الإثنين، 31-07-2023 02:32 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعمل على زيادة وجود القطاع الخاص في الاستثمار والاقتصاد، واتخذت إجراءات في ذلك الأمر.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي تنظمه وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن ذلك يمثل في وثيقة ملكية الدولة في نقل شركات وأسهم في ملكية الدولة للقطاع الخاص وإعطاء دور أكبر في التنمية، حتى يمول ويخفف العبء على الدولة.

وأشار  معيط، خلال مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي تنظمه وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن ذلك يمثل في وثيقة ملكية الدولة في نقل شركات وأسهم في ملكية الدولة للقطاع الخاص وإعطاء دور أكبر في التنمية، حتى يمول ويخفف العبء على الدولة.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها من الإمكانات التي تواجه تحدي أزمة العملة الأجنبية، مضيفًا: هناك فارق في مشكلة العملة في ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠١٥ والحالية، ففي ٢٠١٥ المشكلة كانت داخلية تخص اقتصاد مصر، إنما الحالية أسبابها من الخارج وموجة تضخمية وحرب في روسيا وأوكرانيا، ولولا ذلك لم تحدث هذه المشكلة والتي كانت بدايتها فيروس كورونا.

وتابع معيط: في ٢٠١٥ كانت هناك بنية تحتية صعبة جدًّا؛ ولكن حاليًّا البنية التحتية قوية ويوجد طرق وكبارٍ ومدن جديدة.. ونريد أن تحل المشكلة ومصر واقفة على رجلها عشان تكمل.

إقرأ ايضا

Capture

كيفية الحصول على المزيد من المتابعين على انستقرام؟

image

على عكس المتوقع.. سعر الدولار في السوق السوداء

8c033a47-1aeb-4891-90ba-47dd6212769d

بعد فتح شراء الشهادات الدولارية.. تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء

أخبار متعلقة

6e42ca4b-88e2-4464-b610-0bb76161327e

بعد ارتفاعه في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

68333270-fed5-4661-840a-b770b56d353a

يقترب من 40 جنيهًا مجددًا.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

72161858-8263-4a1e-9d08-7f801d2e2c39

ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن

2106616_0

سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا

2106616_0

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وفي البنوك رسميًا

image

بعد إعلان البنك المركزي.. سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا