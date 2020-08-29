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السيسي
السيسي
 
السبت، 29-08-2020 06:38 م الطيب حسين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني، والنظرة المستقبلية المستقرة بشهادة 3 مؤسسات دولية في العالم (فيتش، موديز، استاندرز اند بورز) يعتبر محصلة جهود الحكومة والشعب المصري الذي تحمل المعاناة التي صاحبت الإصلاح الاقتصادي.




وقال الرئيس السيسي - خلال مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية - " إن الشعب المصري هو شريك حقيقي لتحمله المعاناة التي صاحبت الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تحرك الدولة في حينه جنبنا مشاكل كبيرة جدا خلال الأزمة الحالية ".




وأشار إلى انخفاض معدل التضخم في مصر، وقال إنه محصلة الجهد المبذول في عدة سنوات.
 

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