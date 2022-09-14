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ترقب من الجميع بشأن ما سيحدث في سعر الدولار غدًا الخميس

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 14-09-2022 01:26 م



تراجعت أسعار الدولار الأمريكي بقوة في السوق العالمية، أمام سلة العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، ليعمق الأخضر خسائره، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي.

وانخفض مؤشر الدولار، أمس، بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 107.68 نقطة، وهو الأدنى منذ 26 أغسطس  الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 108.22 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.29 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".
وعن سر تراجع أسعار الدولار ، فجاء ذلك على خلفية تباطؤ عمليات الشراء كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعد تحول الكثير إلى شراء "اليورو" في ظل تحركات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة ورفع سعر الفائدة.

في سياق متصل وعلى المستوى المحلي ، أثار الإعلامي يوسف الحسيني حالة من الجدل الواسع والتساؤلات الكثيرة ، إذ دعا للتخلص من الدولار وإيداعه البنوك أكثر من مرة قبل 15 سبتمبر في برنامجه على القناة الأولى.

وقدم الحسيني نصيحة للمواطنين الذين يملكون دولارات، بالتخلص منها قبل يوم 15 سبتمبر.

ووجّه الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المُذاع عبر قناة مصر الأولى، نصيحة إلى جميع المصريين بشأن الدولار  في وقت سابق من الشهر الماضي قائلاً: «اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر».

الدولار
ولم يمر سوى أسبوع بعدها حتى طل الحسيني من جديد بنصيحته للمصريين بإيداع الدولار في البنوك قبل 15 سبتمبر، مستشهدا بأن الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية من أوروبا على مصر .

وقال : «زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الكل جري يغير الدولار في البنك، طيب اِلحق وأنقذ نفسك قبل 15 سبتمبر».

وفي المرة الثانية قال الحسيني  «أخبار الدولار إيه؟ ملاحظين إنه مستقر.. أنا أخليت مسئوليتي».

اسعار الدولار
واستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الارتفاع الأخير ليصل إلى مستويات 19.39 جنيه لـ الدولار الواحد بعد ان كان أقصى سعر له الاثنين 5 سبتمبر 19.24 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و 19.38 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم
وشهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء محليا استقرارا بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد  عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.
 

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