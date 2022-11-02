تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

الأربعاء، 02-11-2022
10:59 ص
هبط سعر صرف الدولار
اليوم الأربعاء مقابل الجنيه
في بنكي العربي الأفريقي
ومصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس،
بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار
مقابل الجنيه
ارتفع بين 3 و10 قروش في عدد من البنوك خلال
تعاملات أمس.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.03 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيهًا للبيع، بتراجع 15
قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش
للشراء والبيع.
بنك البركة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.