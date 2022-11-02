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تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

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تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 02-11-2022 10:59 ص


هبط سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في بنكي العربي الأفريقي ومصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع بين 3 و10 قروش في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.03 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيهًا للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.
 

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