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تراجع مفاجيء للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 10-08-2021 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء تراجع كبير بمقدار 6 قروش، حيث سجل 15.70 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.76 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل ف ي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
 

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