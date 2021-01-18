تراجع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الإثنين، 18-01-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 18 يناير حالة من
التراجع الطفيف بمقدار 6 قروش، حيث سجل 15.66 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.72 جنيه .
و سجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل مصرف أبو
ظبي الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.61 للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك مصر نفس
القيمة ، حيث سجل 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .