تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

الأربعاء، 09-08-2023
12:14 م
يرغب المواطنون في معرفة سعر الدولار
في السوق السوداء
بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة وهل القرار أثر على سعر الدولار
ام لأ.
حركة سعر الدولار
فى السوق السوداء
انخفض سعر الدولار
في السوق السوداء
، في مستهل التعاملات اليوم ، فثبت سعر الدولار
فى السوق السوداء
اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن كان وصل سعر الدولار
في السوق السوداء
اليومين الماضيين إلى نحو 38 جنيهًا، بعد أن كان يصل سعر الدولار
في السوق السوداء
الشهور الماضية، إلى 42 في السوق السوداء
الموازية
الدولار فى السوق السوداء
اليوم
وتراوح سعر الدولار
فى السوق السوداء
، اليوم ما بين 35 إلى 36 جنيهًا، بعدما كان يسجل سعر الدولار
ي السوق السوداء
الموازية نحو 42 جنيه على مدار الشهور الماضية، ولكن استقر سعر الدولار
ي السوق السوداء
، بعد تدخل الحكومة فى تحديد سعر الصرف، ويأتي انخفاض سعر الدولار
في السوق السوداء
، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار
في البنوك اليوم، حيث جاء سعر الدولار
على النحو التالي.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار
في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار
في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك مصر
سجل سعر الدولار
في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
مقابل الجنيه في بنك البركة
وصل سعر الدولار
مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار
أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار
أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدولار
أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار
أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.