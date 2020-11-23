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تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الذهب
ذهب
 
الإثنين، 23-11-2020 05:41 م أحمد سالم
تراجعت أسعار الذهب في مصر لدى محلات الصاغة وذلك في ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 23-11-2020؛ بمتوسط 4 جنيهات مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

وتراوح سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بين 808 جنيهات و810 جنيهات مقابل 814 جنيها أمس بانخفاض حجمه 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 694 جنيها مقابل 696 جنيها أمس بفرق انخفاض جنيهين.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 540 جنيه مقابل 543 جنيها أمس بتراجع قدره 3 جنيهات.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 926 جنيه مقابل 930 جنيها أمس بانخفاض حجمه 4 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيه و كيلو الذهب نحو 925.714 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 28.8 ألف جنيه.
 

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