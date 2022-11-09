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تراجع مفاجئ في أسعار الدولار على المستوى العالمي

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الدولار
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Teads
الأربعاء، 09-11-2022 09:15 ص

شهدت أسعار عملة الدولار الأمريكية، تراجعًا مفاجئًا على المستوى العالمي، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وبحلول فجر يوم الأربعاء، وصل مؤشر عملة الدولار الأمريكي إلى 109.510، في حين ارتفع اليورو 0.48% إلى 1.0067 دولار. وزادت العملة اليابانية 0.72% مقابل الدولار إلى 145.57 ين.

وحقق اليوان أفضل تعاملات له منذ عامين يوم الجمعة، واحتفظ بمعظم مكاسبه منذ ذلك الحين، لكنه تراجع قليلا خلال يوم الثلاثاء إلى 7.2553 مقابل الدولار إذ حدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من التفاؤل.

وتراجعت عملة بتكوين الرقمية 11.48% إلى 18227 دولارا بعدما هوت في وقت سابق لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

فيما خسر العائد على سندات الخزانة أجل عامين، وهو الأكثر تأثرا بتغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي، 6 نقاط أساس، بينما انخفض مؤشر على حركة أسعار الدولار لليوم الثالث على التوالي.
 

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