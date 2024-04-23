تراجع مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك

الثلاثاء، 23-04-2024
01:34 م
تراجع سعر الدولار
في مصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخري، مقارنة بأسعار أمس.
كان سعر الدولار
مقابل الجنيه انخفض 23 قرشا في البنوك أمس.
سعر الدولار
في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.