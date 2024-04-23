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تراجع مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك

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تراجع مفاجئ.. سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك

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الدولار
الثلاثاء، 23-04-2024 01:34 م


تراجع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخري، مقارنة بأسعار أمس.

كان سعر الدولار مقابل الجنيه انخفض 23 قرشا في البنوك أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

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