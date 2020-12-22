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تراجع كبير للدولار أمام الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 22-12-2020 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر  تراجع كبير بمقدار 10 قروش حيث سجل اليوم 15.68 جنيه ، وكان قد سجل أمس 15.78 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل الدولار أعلي سعر في بنك " saib " 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.67 جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك " hsbc " 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
 

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