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تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الإثنين، 10-05-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من التراجع بمقدار 11 قرش حيث سجل15.56 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل  الدولار في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .  
 

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