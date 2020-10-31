السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ

وفاة شقيقة عدلى القيعي

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس الجزائر

ضجة علي مواقع التواصل بسبب شاب وفتاة علي دراجة نارية بالسلاح في الطائف

مدير المنتخب: اليوم سنعلن اختيارتنا من الأهلى والزمالك

ناسا تعلن عن اقتراب " صخرة يوم القيامة " من الأرض

بعد الزلزال.. تسونامي جزئي يضرب تركيا

أبرز وأهم مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات الناقلة

أرقام قياسية صادمة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

ADS
 

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
السبت، 31-10-2020 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر تراجع كبير بمقدار 5 قروش ، حيث سجل 15.66 جنيه فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
و سجل الدولار في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

إقرأ ايضا

1577778784_448_177431_egp_devaluation_to_usdnov2016_1-770x435

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك اليوم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

تراجع جديد للدولار ليسجل هذا الرقم