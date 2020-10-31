تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

السبت، 31-10-2020
09:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 31 أكتوبر تراجع كبير بمقدار 5 قروش ، حيث
سجل 15.66 جنيه فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
و سجل الدولار
في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ،
وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ،
وسجل في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .