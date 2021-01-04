تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الإثنين، 04-01-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين4 يناير حالة من
التراجع بمقدار 11 قرش ، حيث سجل اليوم 15.73 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.84 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي
التجاري 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .
كما سجل في بنك أبو
ظبي الأول 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري
15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .