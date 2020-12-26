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تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

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تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
السبت، 26-12-2020 10:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 26 ديسمبر حالة من التراجع الكبيرة أمام الجنيه بمقدار 12 قرش ، حيث سجل اليوم 15.56 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ـ وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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