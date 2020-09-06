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تراجع حاد للدولار.. سعر العملة الخضراء يهوي

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تراجع حاد للدولار.. سعر العملة الخضراء يهوي
 
الأحد، 06-09-2020 09:20 م الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا اليوم الأحد، حيث انخفض في  عدد من البنوك.

وسجل سعر العملة الخضراء تراجعًا بقيمة 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبلغ 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول تراجع السعر  إلى 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.

وجاء ينفس السعر في بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وفي العربي الإفريقي تراجع الدولار قرشًا واحدًا مسجلًا 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.


كما تراجع في بنك الإسكندرية إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

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