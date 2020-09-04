الأحد 06 سبتمبر 2020
توقيت مصر 16:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غضب في المملكة.. مدير شركة سعودية يطلب «سكرتيرة متحررة»

تسريب فيديو صادم لـ«كهربا» والأهلي يفتح تحقيقًا

رئيس لجنة مكافحة «كورونا» يعلن خبرًا صادمًا

سيول جارفة.. إغلاق 7 طرق صحراوية

هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

تهز العراق.. جريمة بشعة بطلتها الزوجة الخائنة (صور)

اقتصادي: صندوق مصر السيادي قاطرة مصر نحو التنمية والتطور

حواس سفيرا بمنظمة السياحة العالمية

الأهلى يجرى تحقيق عاجل مع "كهربا"

صدمة بالأهلي.. هروب نجم الفريق إلى تونس للانضمام لهذا النادي

تراجع حاد.. سعر الدولار يحقق مفاجأة

أسعار-الدولار
الدولار
 
الجمعة، 04-09-2020 04:18 م الطيب حسين

كشفت بيانات البنك الأهلي المصري، عن مفاجأة في سعر الدولار، حيث أظهرت تراجعه بشكل حاد.

وأظهرت بيانات البنك استمرار تراجع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي.


وانخفض سعر الدولار للأسبوع الثاني، ليفقد نحو 10 قروش، في 15 يوما، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.

وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار نحو 5 قروش، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع مقارنة بسعر 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفض الدولار إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع أمس، مقابل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

جنيه-مقابل-دولار-1-1600x1000

الدولار يواصل مفاجآته أمام الجنيه في أسعار اليوم

الذهب

هبوط في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

 

أخبار متعلقة

201611030442104210

تعرف على أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

20200628101601161

تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم