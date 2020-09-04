تراجع حاد.. سعر الدولار يحقق مفاجأة

الجمعة، 04-09-2020
04:18 م
الطيب حسين
كشفت بيانات البنك الأهلي المصري، عن مفاجأة في سعر الدولار
، حيث أظهرت تراجعه بشكل حاد.
وأظهرت بيانات البنك استمرار تراجع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه
، خلال الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر الدولار
للأسبوع الثاني، ليفقد نحو 10 قروش، في 15 يوما، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.
وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار
نحو 5 قروش، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع مقارنة بسعر 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفض الدولار
إلى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع أمس، مقابل 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.