تراجع جديد للدولار ليسجل هذا الرقم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر تراجع جديد بمقدار 3 قروش حيث سجل في معاملات اليوم الصباحية 15.67 ، فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .

وسجل الدولار في في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، و سجل في بنك قناة السويس 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .

