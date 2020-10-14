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تراجع جديد للدولار ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 14-10-2020 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر تراجع جديد بمقدار 3 قروش حيث سجل في معاملات اليوم الصباحية 15.67 ، فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، و سجل في بنك قناة السويس 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .

 

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