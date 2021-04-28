تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الأربعاء، 28-04-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 28 إبريل حالة من التراجع مجددا بمقدار
قرشين حيث سجل اليوم 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه
، وسجل في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .