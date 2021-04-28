تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 28-04-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 إبريل حالة من التراجع مجددا بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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