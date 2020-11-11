تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الأربعاء، 11-11-2020
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 11 نوفمبر تراجع جديد بمقدار قرش حيث سجل
اليوم 15.65 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه ، وسجل في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
و سجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك
الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .