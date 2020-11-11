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تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 11-11-2020 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 نوفمبر تراجع جديد بمقدار قرش حيث سجل اليوم 15.65 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
و سجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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