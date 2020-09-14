تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الإثنين، 14-09-2020
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة
لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 14 سبتمبر تراجع بمقدار قرش واحد حيث سجل
15.75 جنيه متراجعا عن معاملات أمس الصباحية والتي سجلت 15.76 جنيه .
و سجل الدولار
في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه ، وسجل
في بنك التعمير والإسكان 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .