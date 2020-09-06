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تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنية

الدولار
الدولار
 
الأحد، 06-09-2020 04:44 م خالد الشرقاوي
تراجعت أسعار الدولار أمام الجنية في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد.
وتراجع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو قرشين ليسجل نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وانخفض الدولار فى بنك عودة –مصر بنحو 3 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع، وتراجع الدولار فى المصرف نحو قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنكا الأهلي المصري ومصر نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع، بانخفاض قدرة قرشا عن تعاملات الخميس الماضي الذى سجل فيه الدولار نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.
وانخفض الدولار ايضا فى مصرف ابوظبى الاسلامى ليسجل نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك البركة الإسلامي نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى بنك بلوم مصر نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع، وحقق فى البنك المركزي المصري نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

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