تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنية

الأحد، 06-09-2020
04:44 م
خالد الشرقاوي
تراجع
ت أسعار الدولار
أمام الجنية في
البنوك المصرية
بنهاية تعاملات اليوم الأحد.
وتراجع
سعر الدولار
فى البنك التجارى
الدولى نحو قرشين ليسجل نحو 15.75 جنيه للشراء و
15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات
الأسبوع الماضي.
وانخفض الدولار
فى بنك عودة –مصر بنحو
3 قروش ليسجل نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع، وتراجع الدولار
فى المصرف
نحو قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه
للبيع.
وسجل الدولار
في بنكا الأهلي المصري
ومصر نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع،
بانخفاض قدرة قرشا عن تعاملات الخميس الماضي الذى سجل فيه الدولار
نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.
وانخفض الدولار
ايضا فى مصرف ابوظبى الاسلامى ليسجل نحو 15.78 جنيه للشراء و
15.88 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك البركة
الإسلامي نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
فى بنك بلوم مصر نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع،
وحقق فى البنك المركزي المصري نحو 15.75 جنيه للشراء
و 15.85 جنيه للبيع.