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تراجع بقيمة 9 جنيهات في أسعار الذهب
الذهب
السبت، 16-01-2021
06:59 م
أحمد سالم
انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، بنحو 9 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا،، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط، اليوم السبت، إلى 801 جنيها مقابل 810 جنيهات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915 جنيهََا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6408 جنيهات.
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مال
سعر الذهب
الذهب بكام
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