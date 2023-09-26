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تخطى 40 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك

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الدولار
الثلاثاء، 26-09-2023 01:34 م


حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستوياته مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 لدى البنوك والصرافات.
كما تماسك الجنيه المصري الدولار في السوق السوداء، مع هدوء التكهنات حول تعويم جديد للجنيه، والتأكيدات حول تأجيل خطوة تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بشكل كامل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك بينما توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضخ مليار دولار على الأقل في مشروعات جديدة من خلال البنك الآسيوي، مشيراً إلى أن محفظة البنك تصل إلى 1.3 مليار دولار حتى الآن.
وقال وزير المالية المصري، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لبنك الاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، إن استضافة مصر للمؤتمر يؤكد قدرة مصر على دعم تداعيات التغير المناخي والتأكيد على النهج الذي تعززه القيادة السياسية لدعم الاستثمار في البنية التحتية.
وقال جين ليتشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار إن البنية التحتية المصرية تحتل مكانة خاصة عالميًا، بداية من الأهرامات وصولا إلى مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكداً أن البنك انتهى من برنامج التمويل الخاص لمشروعات البنية التحتية، وتم إصدار سندات بقيمة ملياري دولار لمدة 3 سنوات وصل حجم  الاكتتاب فيها إلى 4.6 مليار دولار سيتم توجيه حصيلتها لدعم عمليات البناء والتنمية والاستثمار في البنية التحتية.
ويحضر اجتماعات البنك الآسيوي وفود من 106 دول تضم رؤساء البنوك المركزية ووزراء مالية ورؤساء حكومات.
وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تتناول الاجتماعات عددا من القضايا المتعلقة بضمان حوكمة عالمية للتنمية المستدامة العابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز المشروعات في مجال البنية التحتية، وتمويل المناخ، وتوسيع دور القطاع الخاص في مجالات تصنيع الإلكترونيات في آسيا وأفريقيا.
سعر الدولار في السوق السوداء ؟
ولا زالت السوق السوداء للدولار في مصر تشهد حالة من الترقب مع الحديث عن تأجيل خطوة تعويم الجنيه المصري أمام الدولار حيث استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء عند 40.5 جنيها وفقا لبعض المتعاملين.

سعر الدولار في مصر
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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