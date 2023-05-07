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تخطى 100 جنيه في البنوك أمام هذه العملة.. سعر الجنيه أمام الدولار والعملات العربية

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الجنيه والدولار
الأحد، 07-05-2023 10:04 ص

 

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 5-2023.

وقد شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا خلال التعاملات صباح اليوم، حيث سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 34.14 جنيه للبيع، و34.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 38.70 جنيه للبيع، و38.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 101.02 جنيه للبيع، و100.63 جنيه للشراء.

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