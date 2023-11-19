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تخطى ٥٠ جنيهاً.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء

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تخطى ٥٠ جنيهاً.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء

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الدولار
الأحد، 19-11-2023 02:58 م
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة في تعاملات الأحد 19 نوفمبر 2023، بينما شهد ارتفاعًا ملحوظا في السوق السوداء. 

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن الصندوق يتفاوض مع مصر والأردن على صفقة قرض مالي جديد.

وقالت خلال مقابلة تليفزيونية مع فرانس 24 إن الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت على الاقتصاد في المنطقة والشرق الأوسط، مؤكدة أن الصندوق يتفاوض مع مصر والأردن لمساعدتهم في التخفيف من تداعيات الحرب على الاقتصاد، مؤكدة أن الصراع أدى إلى تدمير غزة بالكامل واقتصادها ما يكون له تأُير على الدول المجاورة خاصة، من جراء تراجع إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

سعر الدولار في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 50 إلى 51 جنيها، وفقا لمتعاملين في سوق الصرف.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر الدولار في السوق السوداء شهد طلباً كبيرا بسبب المضاربات واستمرار ارتفاع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري.

وتصل الفجوة بين الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية 21 جنيها تمثل 60%.

سعر الدولار في مصر

ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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