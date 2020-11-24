تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 24-11-2020
09:17 م
شهدت أسعار الدولار
أمام الجنيه
في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء تباينًا ملحوظًا.
وسجل سعر الدولار
في البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
في البنك الأهلى المصرى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار
في بنك عودة 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع،
وبلغ سعر سعر الدولار
في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار
في البنك التجارى الدولى cib نحو 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
في بنك أبو ظبى الإسلامى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار
في بنك القاهرة 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
وسجل في بنك الإسكندرية 15.57 جنيه للشراء 15.57 جنيه للبيع وبلغ في بنك التعمير والإسكان 15.58 جنيه للشراء 15.68 جنية للبيع.