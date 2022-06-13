الإثنين 13 يونيو 2022
توقيت مصر 01:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيع فندق كورال بـ 67 مليون ريال و«أماكن» تُثمنُ البيعة

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

اتحاد الكرة يرد على اتهامات الخطيب

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

سرطان وعقم.. فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتحسم الجدل

أول بيان رسمي على فيديو خطف طائرة أردنية

فيديو صادم.. غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس ماشية أثناء توجهها للسعودية

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

ADS
 

في صفقة كُبرى بالمنطقة الشرقية

بيع فندق كورال بـ 67 مليون ريال و«أماكن» تُثمنُ البيعة

3c8fbf29-a61d-43bf-bcde-0b551ff3e9c2
ا
Native
Teads
الإثنين، 13-06-2022 12:59 ص
في صفقة عقارية مُثلى بالمنطقة الشرقية محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، التي كانت على موعد بين المستثمرين والفرص الواعدة، نظمت مجموعة أماكن الدولية، مزاد نُخبة الأحساء في جو مُفعم بالجدية التنظيمية والتي وجدت أصداءً من أبناء المنطقة التي تتبوأ مكانة كبيـرة في صياغة العقل الاقتصادي، بإدارة رجالٌ أكفاء، صاغوا الأسس والقواعد لبناءٍ قوة استثمارية جعلت من الفرص الاقتصادية علامة مُضيئة من علامات المنطقة الشرقية، في ظل رعاية كريمة من لدُن القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس هيئة تطوير محافظة الأحساء.. للنمو المُستمر الذي تشهده المملكة من مشاريع خدمية وتطويرية تُعزز وتُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقد واعدت الأحساء حدثاً تنظيمياً وفرصة استثمارية في عالم السياحة والعقار لأحد أهم الفنادق الراقية والنابضة بالحياة "فندق كورال" أحد أفضل الخيارات الاستثمارية بالمنطقة، وحلقة الوصل بين مُدن المنطقة الشرقية، وبوابة مثالية إلى دول الخليج العربي، وقد تم بيعه بمبلغ وقدره 67 مليون ريال والذي طرحته ونظمتهُ مجموعة أماكن الدولية الأسبوع الماضي في مزاد علني بمقر الفُندق.
حضر المزاد عدد من المُهتمين والمستثمرين ورجال الأعمال والعقاريين وأصحاب الشركات بالمنطقة ودول الخليج العربي، مُثمنين ذلك الاقبال وحُسن استقبال أماكن أحد رواد الاقتصاد وعالم القطاع العقاري، برؤية يتبعها نجاح ومنظومة مُتكاملة من الخدمات وخبرات مُتكاملة شهد لها الكثيرون بكافة المناطق الجُغرافية بالمملكة.. استنادًا على قيم المسؤولية والشراكة وتعزيز العمل الاقتصادي البناء القادر على مواكبة حركة التطور المستمر التي تعيشها البلاد، واهتمام الدولة المبكر بقطاع الأعمال ودعم الاستثمار والمستثمرين، الذين توليهم القيادة السامية جل الاهتمام والدور الرائد في مسيرة النمو.









 

إقرأ ايضا

627102db4c59b71d940e9b24

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

image

الدولار يتخطى هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم لأول مرة

209354

بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

أخبار متعلقة

9e55961b-be5c-463e-9c64-a441ffa26c8e

تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع وهل هو الوقت المناسب لبدء تداول السلع؟

طرق_البحث_عن_وظيفة

ما دور التعاون في مجال العمل اون لاين؟

74015165-11b8-4735-873f-adb4f2cf8cd7

السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

Capture

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

download

قريبا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني» عبر منصة امتحانات مصر

1782759_0

زيادة مفاجئة للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ رفع الفائدة