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بنوك تعلن تخفيض سعر الفائدة بشكل مفاجئ قبل قرار البنك المركزي المرتقب

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الثلاثاء، 17-12-2024 02:27 م

 

 

قرر بنك الشركة المصرفية الدولية saib قبل أيام وقف شهادة الادخار التي يطرحها تحت اسم "إكسلانس بلس" ذات العائد المرتفع 23%.

وفي نفس الوقت خفض بنك QNB أسعار العائد على شهادات الادخار بين 0.5% إلى 1%، وفق بيانات أسعار الفائدة على أوعية الادخار بالبنكين على موقعهما الإلكتروني.

 

ويأتي قرار البنكين بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار قبل قرار البنك المركزي المرتقب بحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس بعد المقبل.

 

واجتماع المركزي المقبل يعد ثامن اجتماع والأخير بالعام الجاري بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات للسياسة النقدية تحت ضغط مخاطر الضغوط التضخمية المرتقبة من رفع أسعار المحروقات 3 مرات في العام الجاري.

 

وقبل شهر قرر البنك التجاري الدولي- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- خفض أسعار الفائدة 2% على شهادات الادخار للعائد الثابت للمرة الثانية خلال العام الجاري بعد تحقيق المستهدف منها.

 

وعلى نفس الخطى خفض بنك "HSBC" سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1.5% لأول مرة منذ عامين.

 

كانت البنوك توسعت في طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى مستويات مرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

 

 

أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة في 10 بنوك.

 

البنك الأهلي المصري

 

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

 

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

 

 

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

 

 

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

 

 

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد كالتالي:

 

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

 

 

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

 

 

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

 

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

 

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

 

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .

 

شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

 

شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

 

 

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

 

بنك saib

 

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

 

 

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

 

 

البنك الأهلي الكويتي

 

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

 

 

 

بنك HSBC

الشهادة لثلاثية: تصرف عائدا 20.5% بشكل شهري ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

 

 

بنك QNB الأهلي

 

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 19.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، و19.55% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و19.60% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و19.66% سنويا يصرف العائد بشكل سنوي.

 

والحد الأدنى لشراء الشهادة لا يقل عن 100 ألف جنيه.

 

الشهادة الثلاثية فرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة بالبنك يصل إلى 20.5% ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

 

 

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية "الماسية": تقدم عائد 21% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

 

 

الشهادة الثلاثية: تقدم عائد يتراوح بين 18.5% يصرف شهريا و20% يصرف سنويا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

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