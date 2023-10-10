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بنك بريطاني يكشف صدمة عن سعر الدولار المتوقع مقابل الجنيه المصري

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دولارات
الثلاثاء، 10-10-2023 12:28 م


توقع بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي.

ورأى بنك "إتش إس بي سي" أن سعر الجنيه المصري سيقترب من سعره في السوق الموازية الذي ساد في معظم الربع الماضي من هذا العام، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهاً للدولار الواحد.
كما يتوقع أن يترافق هذا التراجع في قيمة الجنيه مع رفع معدلات الفائدة لدعم نظام صرف العملات الأجنبية ومنع التضخم الذي قد ينجم عن تراجع العملة المصرية.
وتأتي هذه التوقعات من "اتش اس بي سي" بعد خفض وكالة "موديز" لتصنيف مصر، وتزامن ذلك مع دعوة كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد، للقاهرة لاتخاذ خطوات حاسمة ووضع خارطة طريق قبل أن تستنفذ الاحتياطيات الأجنبية المصرية، مشيرة إلى ضرورة تخفيض قيمة الجنيه وتحرير سعر الصرف.

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