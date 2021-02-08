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"بنس " يعود لوظيفته القديمة

بنس
بنس
 
الإثنين، 08-02-2021 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مايك بنس ، نائب الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب عن خطته لطرح برنامج إذاعي " بودكاست " للشباب الأمريكي .
وسيكون البرنامج احدي عدة مشروعات سيعمل عليها ، بنس، مع منظمة شباب أمريكا ويهدف لجذب العقول والقلوب الشابة لقضية المحافظين ، حسبما جاء في البيان الذي تداولته الصحافة المحلية .
كما أشار إلي أنه سيقوم بجولة في الجامعات الأمريكية لإلقاء ندوات " داعمة للحريات " .
جدير بالذكر أن منظمة شباب أميركا تعتبر من أبرز المنظمات اليمينية الشابة التي تدعم أفكار الجمهوريين والمحافظين في البلاد، وتعود نشأتها للستينات.
 

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