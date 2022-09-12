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بعد 3 أيام.. قرار مصيري بشأن سعر الدولار في مصر

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البنك المركزي
Native
Teads
الإثنين، 12-09-2022 11:27 ص


ينتظر الكثيرون من متابعي حركة أسعار الدولار في مصر، الخامس عشر من سبتمبر بفارغ الصبر، وذلك بعد أن خرج الإعلامي والنائب يوسف الحسيني منذ أيام، بأن ذلك اليوم سيكون فارقا في أسعار الدولار في مصر.
ودعا الإعلامي يوسف الحسيني، جموع المصريين ممن يملكون الدولار إلى تبديل مدخراتهم من العملة الصعبة، وخاصة الدولار قبل 15 سبتمبر، قائلًا: «الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية على مصر».

وقال الحسيني خلال برنامج «التاسعة»: «نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني الحق.. زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب إلحق».

وأكد أنه ستحدث تدفقات استثمارية من أوروبا إلى مصر خلال الفترة القادمة، محذرا من الاحتفاظ بالعملة الدولارية خلال الفترة الحالية، واعتبارها جزء من استثمار.

وبحسب بيانات البنك المركزي عن سعر الدولار في مصر، فأنه في مستهل شهر سبتمبر كان سعر الدولار 19.18 شراء، وسعر الدولار 19.25 بيع، ومنذ مطلع الشهر الجاري حتى اليوم 12 سبتمبر، ارتفع سعر الدولار بقيمة كبيرة وبشكل تدريجي، وذلك بنحو 11 قرش لكل دولار، إذ سجل سعر الدولار 19.29 شراء، وسعر الدولار 19.36 بيع.

 

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